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Manisa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Manisa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C seviyelerine düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının daha da ısınması bekleniyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 40°C'ye yükselecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 40°C seviyelerinde kalacak. 8 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 42°C'ye çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak.

Bu sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. İnsanların güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaları öneriliyor. Dışarı çıkılması gerektiğinde koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Çiftçiler ve tarım sektörü çalışanları bu sıcaklıklar nedeniyle zorluklar yaşayabilir. Sıcak hava, su kaynaklarının hızla tükenmesine neden olabilir. Bu durum sulama ihtiyaçlarını artırır. Su verimli kullanılmalı ve sulama işlemleri sabah erken saatlerde yapılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırarak elektrik şebekelerinde yük oluşturabilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının minimumda olması faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, kişisel sağlık ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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