Manisa 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu çeşitli farklılıklar gösterecek. Şehzadeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir gün beklenirken, Akhisar'da güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 5.6°C ile 14.7°C arasında değişecek. Nem oranları %76 ile %83 arasında olacak. Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklara yönelik durumu göz önünde bulundurmak ve hava raporlarına dikkat etmek önemli. Havanın değişkenliği planlarınızı etkileyebilir.

Hazar Gönüllü

Manisa'da 5 Aralık 2025 Cuma günü, hava koşulları farklılık gösterecektir. Şehzadeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Akhisar'da ise açık ve güneşli bir gün öngörülmektedir. Şehzadeler'de en düşük sıcaklık 10.6°C'ye düşüyor. En yüksek sıcaklık ise 14.7°C olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca nem oranı %83, rüzgar hızı 3.1 km/sa ve basınç seviyesi 1002.4 mb'dir. Gün doğumu saati 08:13, gün batımı saati 17:48'dir.

Akhisar'da en düşük sıcaklık 5.6°C, en yüksek sıcaklık 14.7°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı 9 km/sa ve basınç seviyesi 1013.5 mb'dir. Bu bölgede gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 17:46'dır.

Cumartesi günü, 6 Aralık 2025, Manisa genelinde bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 9 km/sa olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati 17:46'dır.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 13°C ile 14°C arasında olacak. Nem oranı %80 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı 5.9 km/sa olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalıdır. Nem oranı yüksek olduğundan, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmelisiniz. Rüzgarın hızının artabileceği akılda bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda rüzgarı azaltacak şekilde giyinmek gerekebilir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle esnek olmak önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

