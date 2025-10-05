Manisa 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %55 ile %66 arasında değişecek. Rüzgar hızı 8 km/s ile 13 km/s arasında olacak. Gün doğumu saati 07:09'dur. Gün batımı saati ise 18:47 olarak bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları değişecek. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 20°C'ye düşmesi bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu, hava sıcaklıklarının 17°C'ye kadar düşmesine neden olabilir. 9 Ekim Perşembe günü hava tekrar güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 8 Ekim'deki sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Uzmanlar, gerekli önlemleri almanın önemini vurguluyor.

Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar vücut ısısını etkileyebilir. Bu nedenle uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçireceklerin ani yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte yarar var.