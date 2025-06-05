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Manisa 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu kısmen güneşli ve açık olacak.

Manisa 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecektir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

6 Haziran Cuma günü belirgin güneş ışığı altında sıcaklık 36°C'ye ulaşacaktır. 7 Haziran Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklıklar 35°C civarında kalacaktır. 8 Haziran Pazar günü de parlak güneş ışığı altında sıcaklık 35°C seviyelerinde olacaktır.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Haziran ayında Manisa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 29.6°C, gece sıcaklıkları ise 16.7°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 18 mm civarındadır. Nem oranı ise %48'dir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da iyi bir tercih olacaktır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak, sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirmek daha sağlıklı olacaktır.

Manisa'da 5 Haziran 2025 ve sonraki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bu koşullarda güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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