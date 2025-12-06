Manisa 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Şehzadeler ilçesinde hafif yağmur bekleniyor. Alaşehir'de ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Salihli ve Saruhanlı ilçelerinde kapalı ve bulutlu hava öngörülüyor. Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde de benzer hava koşulları mevcut.

Pazar günü, 7 Aralık 2025’te hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacak. Bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 14°C arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.9 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 8 Aralık 2025’te hafif bir değişiklik bekleniyor. Alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.5 km/sa olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda mont bulundurmalısınız. Nem oranı yüksek olduğu için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının artması bekleniyor. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarı azaltacak şekilde giyinmek gerekebilir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle esnek olmak önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.