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Manisa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Manisa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 39°C, 8 Temmuz Salı günü ise 40°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Mümkünse etkinlikler sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların da erken saatlerde işlerine başlaması önemlidir. Ayrıca, öğle sıcağından korunmaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Su tasarrufu sağlamak için sulama sistemlerinin verimli kullanılması önemlidir. Su israfının önlenmesi de gerekmektedir. Sıcak hava, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin doğaya atılması da büyük önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması gerekmektedir. Bol su tüketmeleri ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir. Sıcak hava dalgalarının etkisini azaltmak için bu önlemler alınmalıdır. Bireylerin ve toplumun sağlığı için bu önlemler kritik öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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