Manisa 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 15°C civarında başlayacak. Hava az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C civarında olacak. Hafif yağışlar da devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/saat hızında esecek. Gündüz saatlerindeki hızı 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı 6 km/saat'e düşecek. Gece saatlerinde ise 4 km/saat hızında esecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden gelecek. Nem oranı sabah saatlerinde %91 olacak. Gündüz saatlerinde %63 nem bekleniyor. Akşam saatlerinde %79 civarında nem ölçülecek. Gece saatlerinde yine %91 düzeyine ulaşacak.

Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüzde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14°C olacak. Pazar gününde hava daha serin ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 12°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da yanınıza alabilirsiniz. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmekte yarar var. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı yerlerde vakit geçirmek iyi bir önlem olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.