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Manisa 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 07 Mayıs Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Manisa'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Manisa 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Mayıs Perşembe günü hava güneşli olacak ve sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 9 Mayıs Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 31°C'ye kadar çıkacak.

Mayıs ayı boyunca Manisa'da ortalama sıcaklıklar 18.4°C ile 24.4°C arasında değişiyor. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 42 mm. Ay boyunca 5 yağmurlu gün bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak önemli. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek de faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak şart. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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