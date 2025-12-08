HABER

Manisa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlar ile başlayıp biraz güneşli bir hal alacak. Gündüz sıcaklığı 14°C gece ise 6°C civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 14 km oranında seyrederken, nem oranı %69 ile %96 arasında değişecek. Haftanın devamında ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik tarım faaliyetlerini etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Cansu Akalp

Manisa'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlar sonrasında biraz güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 6°C civarında olacak. Nem oranı %69 ile %96 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı saatte 14 km civarında seyredecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Salı günü sıcaklık 13°C ile 4°C arasında olacak. Çarşamba günü ise 12°C ile 4°C arasındaki değerler öngörülüyor. Perşembe ve Cuma günleri de benzer sıcaklık aralıkları bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 15°C ile 7°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Gün içinde ise ılıman bir hava söz konusu. Sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilmesi yararlı olacaktır. Gün içinde ise kat kat giyinmek faydalı olabilir. Nem oranının yüksekliği astım veya alerji gibi durumları olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Rüzgar hızının artışı açık alanlarda dikkatli olmayı zorunlu kılabilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilir.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için de dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki don olayları tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle tarım alanlarında gerekli önlemler alınmalıdır. Hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi önem taşır.

Manisa'da 8 Aralık Pazartesi ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik, nem oranı ve rüzgar hızı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. Uygun giyim ve gerekli önlemler alınmalıdır.

