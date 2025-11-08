Manisa 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 11.4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı saati ise 17:58'dir.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında seyredecek. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin ara ara görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 12°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız önerilir. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle hassas olanların dikkatli olmaları gerekir. Rüzgar hızı 11.4 km/saat civarında. Bu da açık hava etkinliklerini rahatsız etmeyecek bir düzeyde. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.