Manisa 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 38°C civarında olması bekleniyor. Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 41°C'ye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artırabilir.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar mevcut. Ancak aşırı sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de dikkate alınmalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak gereklidir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almak faydalı olacaktır.