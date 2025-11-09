Manisa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacaktır. Gece sıcaklığının 13°C'ye düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %89 seviyesindedir. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 5 km/saat civarındadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 10 Kasım Pazartesi hava parçalı bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 15°C civarında seyredecektir. 11 Kasım Salı günü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Rüzgar hızı zaman zaman 11 km/saat'e kadar çıkacaktır. Nem oranı ise %96'ya ulaşacaktır. 12 Kasım Çarşamba yağan yağmur devam edecektir. Sıcaklık 19°C'ye kadar düşmesi öngörülmektedir. 13 Kasım Perşembe yağışların sona ermesi bekleniyor. Hava yeniden parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 9°C'ye kadar inmesi beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 11 Kasım Salı günü beklenen yağışlar zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun giysiler önemlidir. Yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılarla hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızının artmasıyla açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olası ağaç devrilmeleri veya uçuşan nesnelere karşı tedbirli olunmalıdır. Sıcaklıkların düşeceği sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısının korunması için bu yöntem gereklidir. Hava koşullarındaki değişiklikleri düzenli olarak takip etmek, planlarınızı güncellemenizi sağlar. Bu şekilde olumsuz sürprizlerle karşılaşma riskiniz azalacaktır.