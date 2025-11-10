HABER

Manisa 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve puslu geçecek. Sıcaklık 24°C ile 13°C arasında kalacak. Yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı hissedilebilir. 11 Kasım Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Şemsiye bulundurmak önemlidir. 12 Kasım Çarşamba güneşli, ardından bulutlu bir gün yaşanacak. Değişken hava koşullarına dikkat etmek, kat kat giyinmek ve bol su içmek sağlıklı kalmanızı sağlayacak.

Cansu Akalp

Manisa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve puslu olacak. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek olduğundan, hava bunaltıcı hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Kasım Salı günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olur. 12 Kasım Çarşamba günü yer yer güneşli bir hava olacak, ardından bulutlar artacak. Bu durum, hava koşullarının değişken olacağı anlamına geliyor. 13 Kasım Perşembe günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Gün ilerledikçe hava koşulları iyileşebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat edilmesi gereken bir durum. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak akıllıca olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmek sağlığınızı korur.

hava durumu Manisa
