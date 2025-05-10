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Manisa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu merak ediliyor. Manisa'da hava durumuna göre gün boyunca sağanak yağış etkili olacak.

Manisa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dalgalanmalar devam edecek. 11 Mayıs Pazar günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları 25°C ile 12°C arasında değişecek. 12 Mayıs Pazartesi günü, artan bulutlar görülecek. Bu gün sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 9°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte hava sıcaklıkları 23°C ile 12°C arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Sağanak yağışların olduğu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarda esneklik göstermek de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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