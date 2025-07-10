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Manisa 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Manisa 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 37°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklıkların 35°C, Cumartesi günü 36°C ve Pazar günü ise 37°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli geçecek.

Bu sıcak hava, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Yüksek sıcaklıklarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak, güneş çarpması riskini artırır. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak ve güneş ışığından korunmak önemlidir.

Tarım sektörü çalışanları için sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerek. Bitkilerin yeterli su alması sağlanmalıdır. Hayvanların serin ve gölgelik alanlarda barındırılması da aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltır.

Sıcak hava koşullarına karşı bazı önlemler alınabilir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da faydalıdır. Aşırı sıcakların olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek de önerilir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması, olumsuz etkilerden korunmaları açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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