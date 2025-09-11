HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Manisa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 34°C, 13 Eylül Cumartesi günü 34.3°C ve 14 Eylül Pazar günü 34.3°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarının sonlarına yaklaşırken, sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler almak faydalıdır. Günün en sıcak saatlerinde, 12:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu saatlerde, vücut ısısı hızla artar. Güneş çarpması riski yükselir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bu şekilde, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anıKorkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı
Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı Bakan Yerlikaya: Yurt genelinde 666 düzensiz göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.