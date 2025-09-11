Manisa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 34°C, 13 Eylül Cumartesi günü 34.3°C ve 14 Eylül Pazar günü 34.3°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarının sonlarına yaklaşırken, sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler almak faydalıdır. Günün en sıcak saatlerinde, 12:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu saatlerde, vücut ısısı hızla artar. Güneş çarpması riski yükselir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bu şekilde, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.