HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

EGM'den Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama! "Başmüfettiş görevlendirildi"

Ankara'da bir polisin hayatını kaybettiği olayla ilgili EGM'den açıklama geldi. EGM, olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'den Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama! "Başmüfettiş görevlendirildi"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da bir araç muayene istasyonundaki kavga sonrası fenalaşan polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

"POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ"

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Şubat'ta Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polis memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da motosiklet çukura düştü! 1 kişinin durumu ciddiBursa'da motosiklet çukura düştü! 1 kişinin durumu ciddi
Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndiÖfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara egm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.