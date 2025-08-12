Manisa 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklığın 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranının ise %61 seviyelerinde olması öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 38°C, 14 Ağustos Perşembe günü yine 38°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 35°C civarında olacaktır. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Nem oranları yüksek kalmaya devam edecektir.

Bu sıcak hava, açık alanda çalışanlar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler için risk oluşturabilir. Bol sıvı tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılması önerilir. Şapka gibi aksesuarlarla başın korunmasına da dikkat edilmelidir.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Vücudu serin tutmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Gerekli durumlarda tıbbi yardım almak da önem taşır.