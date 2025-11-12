Manisa 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ortalama 12.4 km/saat tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 16°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları böylece ılık ve kısmen güneşli kalacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Rüzgar hızı ortalama 12.4 km/saat seviyesinde. Bu durum günlük aktiviteleri etkilemeyecek. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu güncel olarak kontrol etmekte fayda var.

Manisa'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava koşulları ılık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam mevcut. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca nem oranına bağlı alerjik reaksiyonlara dikkat etmeyi unutmamakta fayda var.