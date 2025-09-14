Manisa 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 17°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %45 ile %77 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 30°C ile 17°C arasında değişecek. 16 Eylül Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 31°C ile 15°C arasında seyredecek. 17 Eylül Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 33°C ile 17°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 28°C ile 15°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü hava parlak güneş ışığı altında olacak. Sıcaklık 30°C ile 18°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise bol güneş ışığı altında sıcaklık 29°C ile 18°C arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Serin ortamlarda vakit geçirmek aşırı ısınmayı önler. Rüzgar kuzeydoğu yönünden essede hafif bir serinlik sağlar. Ancak bu durum uzun süreli olmayabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından önemlidir.