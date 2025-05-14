Manisa 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle olumlu. Gün boyunca hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 22°C civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8°C'ye kadar düşebilir. Bu, serin akşamlar için uygun bir ortam sağlıyor.

15 Mayıs Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C'ye kadar yükselecek. 16 Mayıs Cuma günü hava az güneşli. Sıcaklıklar 28°C'ye ulaşacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında kalacak. Bu da hafta sonu için ılıman bir hava tahmini sunuyor.

Mayıs ayı boyunca Manisa'da ortalama sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişiyor. Yağış miktarı azalıyor. Yağmurlu gün sayısı 5 civarına düşüyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Böyle güzel havalarda açık hava etkinlikleri yapmak için harika fırsatlar sunuluyor. Doğa yürüyüşlerine çıkmak veya bahçede vakit geçirmek ideal. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebileceğinden, yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Manisa'da 14 Mayıs 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Hava durumundaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, keyifli bir hafta geçirmenize katkı sağlar.