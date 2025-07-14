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Manisa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve aşırı sıcak olacak.

Manisa 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve aşırı sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 26 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %54 civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 39°C olması öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 40°C, 17 Temmuz Perşembe günü ise 41°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Geniş kenarlı bir şapka kullanın ve güneş koruyucu krem uygulayın. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların ve dışarıda vakit geçireceklerin önlemleri dikkate alması sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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