Manisa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek. Gündüz sıcaklıkların 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 22°C'ye düşecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, gün boyunca açık ve güneşli bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 39°C'ye kadar yükselecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C civarında seyredecek. 18 Ağustos Pazartesi günü de hava 34°C civarında olacak. Nem oranının %50 civarında kalması bekleniyor. Rüzgar hızının ise 15 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak önem taşır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gerekir.

Yüksek UV endeksi nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak şarttır. Günlük hava durumu raporlarını takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.