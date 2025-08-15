HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek.

Manisa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da, 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecek. Gündüz sıcaklıkların 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 22°C'ye düşecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, gün boyunca açık ve güneşli bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 39°C'ye kadar yükselecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C civarında seyredecek. 18 Ağustos Pazartesi günü de hava 34°C civarında olacak. Nem oranının %50 civarında kalması bekleniyor. Rüzgar hızının ise 15 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak önem taşır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gerekir.

Yüksek UV endeksi nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak da önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak şarttır. Günlük hava durumu raporlarını takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.