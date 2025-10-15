Manisa 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açıktır. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece ise 14°C civarında ölçülecek. Nem oranı %67 seviyesinde tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati 18:30'dur.

16 Ekim Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişecek. 17 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur beklenmektedir. Sıcaklık 15°C ile 12°C arasında olacaktır. 18 Ekim Cumartesi günü de benzer bir hava tahmini var. Bir kez daha bölgesel düzensiz yağmur beklenmektedir. Sıcaklık yine 15°C ile 12°C arasında ölçülecektir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek gerekir. Dışarı çıkarken yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek gerekir. Soğuktan korunmak için sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak önemli. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Güvenli sürüş için gerekli önlemleri almak şarttır.