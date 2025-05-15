Manisa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 24°C ile 12°C arasında değişecek. Bu gün, bölge için tipik bir bahar günü olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 29°C ile 16°C arasında seyredecek. 17 Mayıs Cumartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C ile 13°C arasında değişecek. 18 Mayıs Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 18 Mayıs'taki sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken, uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşır. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için en iyi yaklaşımdır.