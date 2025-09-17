HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Manisa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkate alınması gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C, 19 Eylül Cuma günü 28°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 30°C civarında olacak. Bu, sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, dinlenmeye özen gösterilmelidir.

Manisa'nın Eylül ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, kişisel sağlığınız ve günlük yaşamınız için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yakınlarından 15 milyon lira fidye istemişlerdi: İzmir'den İstanbul'a kaçırılan iş insanı kurtarıldı!Yakınlarından 15 milyon lira fidye istemişlerdi: İzmir'den İstanbul'a kaçırılan iş insanı kurtarıldı!
Gazetecinin sorusu Trump'ı kızdırdıGazetecinin sorusu Trump'ı kızdırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.