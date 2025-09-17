Manisa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkate alınması gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 28°C, 19 Eylül Cuma günü 28°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 30°C civarında olacak. Bu, sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin tedbir alması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, dinlenmeye özen gösterilmelidir.

Manisa'nın Eylül ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, kişisel sağlığınız ve günlük yaşamınız için önemlidir.