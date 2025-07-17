Manisa 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 40°C, en düşük sıcaklık ise 23°C civarında bekleniyor. Nem oranı %18. Rüzgarın hızı 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 41°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 40°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 41°C olarak öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasına neden olabilir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda kalmak zorunda olanların bol su tüketmeleri gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmaları da önem taşıyor. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya kapalı mekanlarda bulunmak daha sağlıklıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücut ısısını dengelemek için serin yerlerde dinlenmek önemlidir.

Sıcak hava dalgası, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanları serin tutmak, sıcak çarpması riskini azaltacaktır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve enerji verimli ürünleri tercih etmek faydalı olacaktır.