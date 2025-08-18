HABER

Manisa 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 34°C civarında olacak.

Manisa 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 34°C civarında olacak. Hava güneşli geçecek. Salı günü sıcaklıklar 35°C'ye yükselecek. Çarşamba günü de sıcaklıklar 35°C'ye ulaşacak. Perşembe günü sıcaklıklar 37°C'ye yükselecek. Cuma günü ise 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 35°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ağustos ayı boyunca Manisa'da ortalama sıcaklıklar 26.3°C olarak kaydedilmektedir. En düşük sıcaklık 19.4°C, en yüksek sıcaklık ise 33.6°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı 4 mm civarındadır. Nem oranı ise %45 civarındadır.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde açık alanda çalışanlar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabilir. Bol sıvı tüketimi önerilmektedir. Mümkünse dışarı çıkılmaması tavsiye edilmektedir.

Rüzgar hızının bazı günlerde 20-23 km/sa'yi bulması bekleniyor. Rüzgarın esmediği saatlerde sıcak hava dalgası daha etkili hissedilebilir. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması önemlidir. Bol sıvı tüketimi ve dışarı çıkılmaması önerilmektedir.

hava durumu Manisa
