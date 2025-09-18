HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 18 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. İşte detaylar...

Manisa 18 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 27 km/saat ile 31 km/saat arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %39 ile %68 arasında dalgalanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 27°C ile 32°C arasında olması öngörülüyor. Rüzgarlar batı yönünden orta şiddette esecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklıkları 28°C ile 33°C arasında olacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklıklar 33°C ile 35°C arasında yükselecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır. Ayrıca, bol su içmek vücut hidrasyonunu korumaya yardımcı olur. Güneşin en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Rüzgarların orta şiddette olması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre uygun önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hem konfor hem de sağlık açısından dikkatli olmak gerekir. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede! Cumhurbaşkan Erdoğan'a küstah çıkışın perde arkası... İstanbul'da 'Siloam Yazıtı' hareketliliğiNetanyahu'nun gözü kaldı ama MİT de devrede! Cumhurbaşkan Erdoğan'a küstah çıkışın perde arkası... İstanbul'da 'Siloam Yazıtı' hareketliliği
İngiltere'den ABD'yi kızdıracak hamle: Filistin'i tanıyacak!İngiltere'den ABD'yi kızdıracak hamle: Filistin'i tanıyacak!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.