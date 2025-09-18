Manisa 18 Eylül Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 27 km/saat ile 31 km/saat arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca %39 ile %68 arasında dalgalanacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 27°C ile 32°C arasında olması öngörülüyor. Rüzgarlar batı yönünden orta şiddette esecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklıkları 28°C ile 33°C arasında olacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. 21 Eylül Pazar günü ise sıcaklıklar 33°C ile 35°C arasında yükselecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır. Ayrıca, bol su içmek vücut hidrasyonunu korumaya yardımcı olur. Güneşin en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Rüzgarların orta şiddette olması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre uygun önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hem konfor hem de sağlık açısından dikkatli olmak gerekir. Günlük aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerden korunmaya yardımcı olur.