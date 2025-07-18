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Manisa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları zirve yapacak.

Manisa 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları zirve yapacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkları artıracak.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 19 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 43°C olarak tahmin ediliyor. 20 Temmuz Pazar günü de aynı sıcaklık bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 41°C'ye düşse de, 22 Temmuz Salı günü tekrar 41°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması önemlidir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanların da güneşin etkili olduğu saatlerde çalışmaktan kaçınması gerekmektedir. Ayrıca, uygun koruyucu önlemler de alınmalıdır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde hava kirliliği seviyeleri artabilir. Solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske takması önerilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde evde kalmak da faydalıdır. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayacak önlemler almak önemlidir.

Sıcak hava dalgasının tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Çiftçilerin, sulama sistemlerini verimli kullanması ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu gölgelendirmeyi sağlaması önemlidir. Hayvancılıkla uğraşanların da hayvanlarının serin ortamlarda bulunmasını sağlaması gerekir. Yeterli su tüketimini kontrol etmek de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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