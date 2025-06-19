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Manisa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Manisa 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da, 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu, sıcaklıkların daha da artacağı anlamına geliyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklıkların 34°C ve 31°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk daha yüksektir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşır. Bu durum, sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında bol su içmek bulunur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek de yararlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak kalması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin ve hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Sıcak havaların etkilerini en aza indirmek için belirtilen önlemleri uygulamak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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