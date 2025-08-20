Manisa 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 22 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 39°C'ye çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olmamak gerekir. Bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Klima veya vantilatör gibi cihazlar kullanılabilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.