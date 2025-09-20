HABER

Manisa 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Manisa'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 14°C civarında olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. 21 Eylül Pazar günü sıcaklığın 33°C'ye, 22 Eylül Pazartesi günü ise 34°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik yerlerde vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak da cilt sağlığını korumak için önemlidir. Şapka takmak da faydalı olabilir.

Sıcak hava bazı sağlık sorunlarını doğurabilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar daha fazla etkilenebilir. Ayrıca yaşlılar ve çocuklar da aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin serin ortamlarda kalmaları önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınmaları önemlidir.

Sıcak hava koşullarında evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanmak rahatlık sağlar. Ortamın serin tutulması önemlidir. Akşam saatlerinde pencere ve perdeleri açmak da doğal havalandırma sağlar. Bu, iç mekan havasının tazelenmesine yardımcı olur.

Bu sıcak günlerde doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermelidir. Bu, sağlıkları için önemlidir. Ayrıca bu, etkinliklerin keyifli geçmesine katkı sağlar.

hava durumu Manisa
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

