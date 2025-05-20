Manisa 20 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Gelecek günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 21 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 14°C civarında hissedilecek. 22 Mayıs Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 14°C civarında olacak. 23 Mayıs Cuma günü ise hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, gece 15°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaşacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları ve şapka takmaları önerilir. Günlük sıcaklık 26°C civarında olacağı için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda vücut su dengesini korumak adına bol su içmek önemlidir. Rüzgarın genellikle hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgar koruması gerekmiyor.

Manisa'da 20 Mayıs 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları, hafif kıyafetler tercih etmeleri ve bol su içmeleri önerilir.