Manisa 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 36°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Manisa'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 37°C seviyelerinde olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Klima veya vantilatör gibi cihazlar kullanılabilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Ayrıca, Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

