Manisa 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 16°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 2-3 km/s civarında bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali %100 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beliriyor. 23 Ekim Perşembe günü, hafif yağmurlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü, orta şiddetli yağmurlar ve düşük sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C civarında olacak. 25 Ekim Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de kullanılmalıdır. Sıcaklıklar düştüğü için kat kat giyinmek önemlidir. Bu yöntem, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğuna emin olunmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalı. Özellikle açık hava etkinliklerini yağmurlu günlere denk getirmemek faydalıdır.