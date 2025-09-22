HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Manisa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Eylül Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 13°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %55, akşam %67 ve gece %73 seviyelerinde olacak. Basınç 995 hPa civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 14°C olacak. 24 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 32°C, gece 14°C olarak tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü gündüz 30°C, gece ise 15°C olacağı öngörülüyor. Genel olarak hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler giyilmesi önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önler. Sıcak havalarda yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklar olumsuz etkilere yol açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!
8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.