Manisa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Eylül Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 13°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %55, akşam %67 ve gece %73 seviyelerinde olacak. Basınç 995 hPa civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 14°C olacak. 24 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 32°C, gece 14°C olarak tahmin ediliyor. 25 Eylül Perşembe günü gündüz 30°C, gece ise 15°C olacağı öngörülüyor. Genel olarak hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler giyilmesi önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını önler. Sıcak havalarda yaşlılar ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklar olumsuz etkilere yol açabilir.