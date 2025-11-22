HABER

Manisa 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 21-22°C, gece ise 11-12°C arasında değişecek. Nem oranı %80 seviyelerinde bulunacak. Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Hava koşulları serin ve nemli olacak. Kat kat giyinmek, yağmurluk taşımak ve su geçirmez ayakkabılar giymek önem taşıyor. Bu önlemler, ani ısı değişimlerine karşı koruma sağlar.

Cansu Akalp

Manisa'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 21-22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 11-12°C arasında kalacak. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 5-6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, serin ve nemli bir hava deneyimi sunacak.

Pazar günü, 23 Kasım 2025, Manisa'da muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında kalacak. Pazartesi günü, 24 Kasım 2025, hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 5°C olarak tahmin ediliyor. Salı günü, 25 Kasım 2025, artan bulutlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları gündüz 18°C, gece 8°C seviyelerinde seyredecek. Bu dönemde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve nemli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşme riski bulunuyor. Kat kat giyinmek, bu koşullara uygun bir tercih olabilir. Yanınızda bir yağmurluk taşımak da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önem taşıyor. Şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani ısı değişimlerine karşı koruma sağlayabilir. İç mekanlarda havalandırmayı ihmal etmemek gerekiyor. Temiz hava alımını sağlamak için pencere açmalısınız. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize de olanak tanır.

