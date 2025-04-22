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Manisa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Nisan ayı için ortalama değerlerin üzerindedir. Yaz aylarının habercisi niteliğindedir. 23 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 27°C, 24 Nisan Perşembe günü 24°C ve 25 Nisan Cuma günü 23°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seyredecektir.

Manisa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Nisan ayı, Manisa'da genellikle %65 nem oranı ve 68 mm yağışla geçer. Bu dönemde hava sıcaklıkları 13.3°C ile 19°C arasında değişir. Önümüzdeki günlerde 24 ve 25 Nisan tarihlerinde bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Bu durum, Nisan ayının sonlarına doğru yağışların arttığını göstermektedir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Gerekli olduğunda katları çıkarıp giymek de yardımcı olur.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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