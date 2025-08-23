Manisa 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Pazar günü sıcaklık 34°C, Pazartesi günü ise yine 34°C seviyelerinde olacaktır. Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam edeceği öngörülmektedir.

Ağustos ayında Manisa'daki ortalama sıcaklık 24.5°C’dir. En düşük sıcaklıklar 18.8°C, en yüksek sıcaklıklar ise 30.9°C civarında olmaktadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösterir.

Yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava oluşturabilir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, vatandaşların sıcak havanın zararlarından korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.