Manisa 23 Eylül Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirginleşecek. Gündüz saatlerinde hacım sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Eylül ayı hava koşullarına uygun. Yazın son günlerinin tadını çıkarma fırsatı sunuyor.

Gelecek günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C'ye ulaşacak. 25 ve 26 Eylül tarihlerinde sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 14-15°C arasında değişecek. Gün boyunca sıcak ve güneşli, geceleri serin hava koşulları hakim olacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Gün ortasında gelen güneş ışınları, cilt üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak önemlidir. Ayrıca, güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi de vücudu susuz kalmaktan korur.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, serin ortamlarda vakit geçirmeye özen göstermek gerekmektedir. Gerekirse tıbbi yardım almak, sağlık sorunlarını önleyebilir. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Bu nedenle açıkta bırakılan gıdaların tüketilmemesi önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenizi sağlar. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.