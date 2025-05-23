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Manisa 23 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 23 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Manisa 23 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselebilir. Gece ise en düşük sıcaklık 15°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

24 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 37°C'ye kadar çıkabilir. 25 Mayıs Pazar günü ise bulutlar artacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Mayıs ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölgedeki iklim ılıman ve sıcak olarak değerlendirilmektedir. Gündüzleri sıcaklıklar 24°C civarında, geceleri ise 12°C'ye kadar düşebilmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar sunmaktadır. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması önemlidir.

Sıcak havalarda bol su içilmesi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve hayvanların serin ortamlarda tutulması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun hazırlıkların yapılması faydalı olacaktır. Hava durumunun düzenli olarak takip edilmesi de önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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