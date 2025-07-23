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Manisa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 43°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 24°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %19 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir gün olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 43°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklık 42°C, 26 Temmuz Cumartesi günü ise 41°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve geniş kenarlı şapkalar kullanarak güneşten korunabilirsiniz. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önlemek için önemlidir. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya serinlemek için gölgelik alanları tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, açık hava etkinliklerini planlarken bu önlemleri göz önünde bulundurmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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