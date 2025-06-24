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Manisa 24 Haziran Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Manisa 24 Haziran Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 41°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin 5-10°C üzerinde. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının biraz düşerek 39°C'ye gerilemesi tahmin ediliyor. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 40°C'ye yükselmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Ardından 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 38°C'ye düşecek. 29 Haziran Pazar günü daha serin hava bekleniyor. Sıcaklık 32°C civarına gerileyecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmanın olumsuz etkilerini azaltabilir.

Sıcak hava koşulları, tarım ürünleri ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Hayvanların serin ortamlarda bulunmaları sağlanmalıdır. Orman yangınları riskinin arttığı bu dönemde, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmariti atmak gibi davranışlardan da uzak durulmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak faydalı olacaktır. Ayrıca, enerji verimli ürünleri tercih etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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