Yemekten sonra ortaya çıkan bu belirtiye dikkat! Pankreas kanserinin erken işareti olabilir

Pankreas kanserinin ilk belirtileri ise çoğu zaman günlük hayatta sık karşılaşılan sindirim problemleriyle karıştırılabiliyor. Bu nedenle bazı kişiler, yaşadıkları şikayetleri yorgunluğa, strese veya beslenme alışkanlıklarına bağlayarak doktora başvurmayı geciktirebiliyor.

Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) 2026 yılı tahminlerine göre ABD'de yaklaşık 67 bin 530 kişiye pankreas kanseri teşhisi konulması bekleniyor. Ülkedeki tüm kanser vakalarının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan hastalık, kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 8'inden sorumlu. Pankreas kanserinde beş yıllık göreli sağkalım oranı ise yaklaşık yüzde 13 seviyesinde bulunuyor.

YEMEKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN BU BELİRTİYE DİKKAT

Gastroenteroloji uzmanı ve gastrointestinal cerrah Dr. Samrat V. Jankar, Parade'e yaptığı açıklamada, pankreas kanserinin erken döneminde görülebilen ancak kolaylıkla gözden kaçabilen belirtilerden birinin hazımsızlık olduğunu belirtti. Özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan sindirim güçlüğü veya kişinin daha önce rahatlıkla tükettiği yiyecekleri sindirmekte zorlanmaya başlaması, dikkat edilmesi gereken değişiklikler arasında yer alıyor.

Pankreas, tüketilen besinlerin parçalanmasına yardımcı olan sindirim enzimlerini üretiyor. Bu nedenle pankreasta gelişen bazı tümörler, organın normal işleyişini etkileyerek sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Ancak hazımsızlık oldukça yaygın bir şikayet olduğu için çoğu zaman önemsenmiyor. Özellikle ağır veya yağlı yemeklerden sonra yaşanan mide rahatsızlıkları, genellikle geçici bir sindirim problemi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, burada önemli olan noktanın hazımsızlığın tek başına görülmesi değil, yeni başlaması, uzun süre devam etmesi veya başka belirtilerle birlikte ortaya çıkması olduğunu vurguluyor.

PANKREAS KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ NELER?

Dr. Jankar'a göre pankreas kanseri yalnızca sindirim sorunlarıyla kendini göstermeyebiliyor. Hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilecek bazı şikayetler, farklı sağlık sorunlarıyla karıştırılabiliyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında şunlar bulunuyor:

Daha önce yaşanmayan ve sık tekrarlayan kabızlık veya ishal

Karnın üst bölümünde ya da sırtta hissedilen ağrı

Açıklanamayan kilo kaybı

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Ciltte ve göz aklarında sararma olarak bilinen sarılık

Yemeklerden sonra tekrarlayan hazımsızlık ve sindirim güçlüğü

Daha seyrek olarak kan pıhtılaşmasıyla ilişkili sorunlar, depresif belirtiler ve vücutta şişlik gibi durumlar da görülebiliyor.

Bununla birlikte bu şikayetlerin pek çok farklı hastalıktan kaynaklanabileceği unutulmamalı. Belirtilerin bulunması, tek başına pankreas kanseri teşhisi anlamına gelmiyor.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Uzmanlara göre özellikle daha önce yaşanmayan sindirim problemlerinin kalıcı hale gelmesi veya açıklanamayan kilo kaybı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle birlikte görülmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Ciltte veya göz aklarında yeni gelişen sarılık ise gecikmeden tıbbi değerlendirme gerektiriyor.

Doktor, hastanın şikayetlerini ve risk faktörlerini değerlendirerek gerekli görürse kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanabiliyor.

Bilgisayarlı tomografi (BT) gibi yöntemler pankreasın incelenmesine yardımcı olurken bazı durumlarda daha ileri tetkikler ve biyopsi gerekebiliyor.

Ancak tek başına pankreas kanserini kesin olarak teşhis eden bir kan testi bulunmuyor. Tanı süreci, klinik değerlendirme ve uygun tetkiklerin birlikte ele alınmasıyla yürütülüyor.

HER HAZIMSIZLIK PANKREAS KANSERİ BELİRTİSİ Mİ?

Yemeklerden sonra zaman zaman hazımsızlık yaşamak oldukça yaygın ve çoğunlukla ciddi olmayan nedenlerle ilişkili bir durum. Reflü, gastrit, hızlı yemek yeme veya fazla miktarda besin tüketmek gibi pek çok etken hazımsızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca yemek sonrasında mide rahatsızlığı yaşamak, pankreas kanseri olduğu anlamına gelmiyor. Bununla birlikte alışılmışın dışında gelişen, geçmeyen veya başka şikâyetlerle birlikte görülen sindirim problemlerinin ihmal edilmemesi öneriliyor.