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Manisa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Manisa'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Manisa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın habercisi niteliğinde.

Önümüzdeki günlerde belirgin hava koşulu değişiklikleri bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 36°C civarında kalacak. 26 ve 27 Mayıs Pazartesi ve Salı günleri yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklıklar 24°C civarına düşecek.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı saatlerde şapka ve güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli günlerin ardından yağışlı hava koşullarına geçiş bekleniyor. Hava durumunu yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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