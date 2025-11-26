HABER

Manisa 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

26 Kasım 2025 tarihinde Manisa'da hava durumu bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 19°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 11°C'ye düşecek. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 27 Kasım günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Dış mekan etkinlikleri için hazırlıklı olunması önem taşıyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 19°C olacak. Gece sıcaklığın 11°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:04'tir. Gün batımı ise 17:48 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülmektedir. 27 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile 10°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer güneşli, ardından bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 20°C ile 11°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 16°C ile 8°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 6°C arasında seyredecek.

Hava koşullarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurmalıyız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksekse, dışarıda geçirilen süreyi kısıtlamak önerilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekmektedir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

