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Manisa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu şu şekilde olacak.

Manisa 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu şu şekilde olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında değişecek. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve değişken olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. 28 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 22°C arasında değişecek. 29 Nisan Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 21°C arasında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Ayrıca, yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmak konforunuzu artıracaktır. Sıcaklıkların ılıman seviyelerde olacağı bu günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Hava koşullarının günlük olarak değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı güncellemeniz, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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