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Manisa 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek.

Manisa 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için ciddi bir risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 42°C'ye yükseleceği, 28 Temmuz Pazartesi günü de aynı sıcaklığın devam edeceği tahmin ediliyor. Bu durum, Manisa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı ve çevre için çeşitli tehlikeler barındırır. Aşırı sıcaklar, vücutta sıvı kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve vücudu serin tutmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha risklidir. Bu grupların, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su tüketmeleri önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Gece yatarken pencerelerin açılması, hava sirkülasyonunu sağlamak için faydalıdır.

Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini artırır. Açık alanlarda sigara içmek, ateş yakmak ve kıvılcım çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi ve bitkilerin yeterli su alması sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artıracağı unutulmamalıdır. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı ve enerji verimli ürünler tercih edilmelidir.

Manisa'da beklenen aşırı sıcaklıklar, bireysel ve toplumsal olarak çeşitli önlemler almayı gerektiriyor. Bu önlemler, sağlığımızı korumamıza ve çevremize olan etkilerimizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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