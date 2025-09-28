Manisa 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarına düşecek. Bu durum dışarıda vakit geçirecekler için serin bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 22°C olacak. Akşam sıcaklığı ise 12°C'ye gerileyecek. 30 Eylül Salı günü sıcaklık yeniden artacak. Sıcaklık 26°C'ye çıkacak. Ancak akşam yine 11°C civarına düşecek. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 25°C olacak. Akşam 10°C'ye kadar gerileyecek. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık tekrar 26°C'ye çıkacak. Akşam düşüş 14°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 25°C olacak. Daha sonra 17°C'ye kadar yükselecek. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C olacak. Akşamda 17°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde genel hava sıcaklıkları 20-26°C aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10-17°C arasında değişiklik gösterecek. Gündüzleri hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı. Akşamları daha kalın bir ceket veya mont gerekecek. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Kat kat giyinmek gün boyunca rahatlatıcı olacaktır.

Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi iyi bir durum. Açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem gibi görünüyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gerektiğinde uygun giysilerle korunmak önemli. Sabah ve akşam serin havaya hazırlıklı olmak, rahat bir gün geçirmenizi sağlar.