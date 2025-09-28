HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu serin bir sabahla başlayacak. Sabah sıcaklığı 16°C civarında olacak.

Manisa 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarına düşecek. Bu durum dışarıda vakit geçirecekler için serin bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 22°C olacak. Akşam sıcaklığı ise 12°C'ye gerileyecek. 30 Eylül Salı günü sıcaklık yeniden artacak. Sıcaklık 26°C'ye çıkacak. Ancak akşam yine 11°C civarına düşecek. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 25°C olacak. Akşam 10°C'ye kadar gerileyecek. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık tekrar 26°C'ye çıkacak. Akşam düşüş 14°C civarında olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 25°C olacak. Daha sonra 17°C'ye kadar yükselecek. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C olacak. Akşamda 17°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde genel hava sıcaklıkları 20-26°C aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10-17°C arasında değişiklik gösterecek. Gündüzleri hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı. Akşamları daha kalın bir ceket veya mont gerekecek. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Kat kat giyinmek gün boyunca rahatlatıcı olacaktır.

Hava koşullarının bu şekilde devam etmesi iyi bir durum. Açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem gibi görünüyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gerektiğinde uygun giysilerle korunmak önemli. Sabah ve akşam serin havaya hazırlıklı olmak, rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.